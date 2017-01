7 mogelijke oorzaken van rode ogen

Ben je ziek? Heb je gehuild? Heb je wel geslapen? Rode ogen kunnen voor vervelende vragen zorgen. De volgende zeven dingen kunnen zorgen voor rode ogen.

1. Je hebt last van droge/geïrriteerde ogen

Als droge ogen een tijdje aanhouden, kunnen ze geïrriteerd raken en dat kan zorgen voor roodheid. Ook factoren van buitenaf, zoals rook of zwembadwater, kunnen je ogen rood maken.

2. Je gebruikt te veel oogdruppels

Hoewel oogdruppels je uit de brand kunnen helpen bij rode ogen, is te veel nooit goed. Je ogen kunnen geïrriteerd raken door de overdaad. Houd je aan de bijsluiter of aan het medisch advies dat je gekregen hebt.

3. Je zit lang achter de computer

De een heeft er geen last van, de ander krijgt wel last van zijn ogen door te lang naar een beeldscherm kijken. Je kunt de 20-20-20-regel aanhouden om je ogen af en toe rust te geven. Lees hier wat de 20-20-20-regel inhoudt.

4. Je hebt hooikoorts of een andere allergie

Een allergie kan jeuk aan je ogen geven. Door het wrijven kunnen je ogen rood worden. Door de extra prikkels zullen je ogen alleen maar meer gaan jeuken en voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel. Door je allergie onder controle te krijgen, zul je minder last hebben van je ogen. Je huisarts kan je daarbij helpen.

5. Je gebruikt medicijnen

Controleer de bijsluiter van je medicijnen eens. Sommige medicijnen hebben als bijwerking droge ogen. Overleg met de apotheek wat je tegen de bijwerking kunt doen.

6. Je hebt te weinig geslapen

Slaap is goed voor van alles. Inclusief een frisse blik. Niet alleen wallen, maar ook rode ogen kunnen ontstaan door een slaaptekort.

7. Je hebt een oogontsteking

Een oogontsteking veroorzaakt een rood oog, je oog kan branden, waterig zijn en opgezwollen zijn. Ga met een oogontsteking naar de dokter. Pas op met aan je ogen zitten, in sommige gevallen kun je je andere oog besmetten.

De oplossing tegen rode ogen

In veel gevallen kunnen oogdruppels tegen droge ogen een groot verschil maken als je rode ogen hebt. Lees voor gebruik de bijsluiter. Heb je al langer last van rode ogen of is het een bijwerking van medicijnen die je slikt? Raadpleeg bij twijfel je huisarts.

Beeld: Shutterstock