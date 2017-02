Als je niet slaapt, rust je dan toch uit?

Zeiden jouw ouders ook dat je toch uitrust als je niet slaapt? Zit er een kern van waarheid in deze uitspraak, of is het onzin?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die mediteren vaak minder slaap nodig hebben. Daardoor lijkt het erop dat je lichaam in ruststand inderdaad uitrust. Door in bed te liggen, rust je meer uit dan wanneer je de hele nacht actief bezig zou zijn.

Toch is uitrusten lang niet zo effectief als slapen. In je slaap ben je afgesloten voor de buitenwereld. Vooral in je diepe slaap krijgt je lichaam de mogelijkheid om zich te herstellen. Een groot deel van het herstel vindt plaats in de eerste uren van de nacht, daarom is het niet erg als je een keer wat korter slaapt, maar structureel slaapgebrek is niet op te lossen door uit te rusten.

