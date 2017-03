Is het normaal om in jezelf te praten?

Je praat in jezelf en soms betrap je jezelf erop dat je hardop tegen jezelf praat. Is dat wel normaal?

Dat stemmetje maakt je jezelf

Ja, het is heel normaal. Praten tegen jezelf is een positieve functie van de geest. Zonder stemmetje in je hoofd zou je geen individu zijn, geen ik-persoon. Iedereen praat een groot gedeelte van de dag tegen zichzelf, die gewoonte ontstaat al in je kindertijd. Kleine kinderen voeren gesprekken met hun pop of hebben een denkbeeldig vriendje. In de psychologie heet dat private speech.

Bijna iedereen doet het

Ook veel volwassen praten tegen zichzelf. Psycholoog Adam Winsler van de George Mason Universiteit in Virginia ondervroeg 48 vrouwen, van wie er 46 toegaven weleens hardop tegen zichzelf te mompelen. Je kunt ook met jezelf praten in je hoofd. Deze vorm van tegen jezelf spreken wordt inner speech of innerlijke spraak genoemd. Als je bijvoorbeeld de was uit de wasmachine haalt en je zegt hier wat over, dan is dit een vorm van innerlijke spraak. Twijfel je of je een paraplu in je tas moet stoppen? Die gedachte is net zo goed een vorm van innerlijke spraak.

Verschillende doeleinden

We gebruiken innerlijke spraak voor allerlei doeleinden. We lossen er problemen mee op en het controleert onze emoties. We zijn onze eigen interne coach. We kunnen onszelf geruststellen en of zeggen dat iets is goed gegaan. Zelfspraak kan motiverend werken als je het op de juiste manier gebruikt. Het is bewezen dat topsporters die zichzelf motivatie inpraten daadwerkelijk beter presteren. Onderzoek toont aan dat zelfspraak ook zorgt voor wilskracht en concentratie. We hebben een betere focus als we zaken in ons hoofd op een rijtje zetten.

Sociaal contact

Vooral mensen die alleen zijn praten vaker met zichzelf. Iedereen heeft behoefte aan sociaal contact en geluid om zich heen. Innerlijke spraak is een bron waaruit we altijd zelfvertrouwen en instructies kunnen putten en daarnaast helpt het ons vooruit te denken. Het is een vorm van achterwaarts analyseren. Door het verleden te overdenken en nieuwe toekomstplannen te maken, krijg je een duidelijker beeld van wat je in het leven wilt bereiken en wat je liever niet nog een keer doet.

Piekeren

Tegen jezelf praten heeft veel voordelen, maar zelfspraak kan zich ook uiten als piekeren, obsessief terugdenken aan nare ervaringen en zelfs risico lopen om een depressie of angststoornis te ontwikkelen.

