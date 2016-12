6 tips voor als je alleen bent met kerst

Alleen zijn met de feestdagen kan vervelender voelen dan alleen zijn op andere dagen. Met deze tips maak je het beste van je kerst alleen.

1. Nodig je vrienden uit

Misschien zijn er meer mensen in je vriendenkring alleen met kerst. Nodig een paar vrienden bij je thuis uit en spendeer ten minste een van de kerstdagen niet alleen.

2. Doe waar je zelf zin in hebt

Twee dagen voor jezelf hebben, is eigenlijk een luxe. Maak er gebruik van. Verwen jezelf met lekkere hapjes, een manicure, goede muziek, je favoriete tv-series en doe waar je zin in hebt.

3. Ga iets leuks doen

Zijn de agenda's van al je vrienden volgepland? Doe iets leuks in je eentje. Het theater is met kerst allang volgeboekt, maar misschien is er nog een losse plaats beschikbaar. Sommige sauna's zijn met kerst geopend en je kunt je ook als vrijwilliger inzetten bij een bejaardenhuis of zorginstelling.

4. Ga sporten

De sportschool is misschien gesloten tijdens de feestdagen, maar er zijn genoeg andere opties: train thuis, ga buiten wandelen of hardlopen of check of de kunstijsbaan geopend is.

5. Pak uitgestelde 'projecten' op

Maak eindelijk dat fotoboek van je reis afgelopen zomer, begin aan een uitgebreide schoonmaak, geef de muur in de slaapkamer een nieuwe kleur of begin je eigen website.

6. Trek je niet teveel aan van het feit dat het kerst is

Vind je het idee dat 'iedereen' omringd is door familie een vervelende gedachte? Leid jezelf af en probeer er niet aan te denken. Uiteindelijk zijn de kerstdagen 'gewone' dagen.

Beeld: Shutterstock