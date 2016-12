4 redenen waarom 'afvallen' geen goed voornemen is

Zeg eens eerlijk: staat afvallen op jouw lijstje met goede voornemens? Je kunt het voornemen beter schrappen of aanpassen.

1. Het voornemen is te vaag

Hoe duidelijker je voornemens zijn, hoe groter de kans dat je ze volhoudt. Hoeveel kilo wil je afvallen? Hoe ga je dat doen? Je kunt je beter voornemen om twee keer per week te sporten, tot het eind van januari niet te snoepen of om iedere dag een gezonde lunch mee naar je werk te nemen.

2. Focus je op gezondheid

Tenzij je overgewicht hebt en om gezondheidsredenen kilo's kwijt wilt raken, zegt je gewicht niet alles. Het is belangrijker dat je je gezond en fit voelt. Dat doe je door je lichaam te voeden met de juiste ingrediënten en ervoor te zorgen dat je sterk genoeg bent.

3. Je lichaam is geen project

Je lichaam is geen project waar je tijdelijk aan werkt. Je lichaam heb je je hele leven en dat moet de motivatie zijn om er goed voor te zorgen. Het gaat er niet om dat je tijdelijk een dieet kunt volhouden, je moet je levensstijl blijvend aanpassen. Je nieuwe levensstijl moet gezond zijn, vol te houden zijn en bij jou passen. Dat is een zoektocht die niet samen te vatten is onder het kopje afvallen.

4. Gebruik je eigen ervaringen

Had je vorig jaar het voornemen om af te vallen? Is dat gelukt? Gebruik je eigen ervaringen in je voordeel en stel jezelf realistische doelen die haalbaar zijn. Wanneer je eind januari inderdaad niet gesnoept hebt, werkt dat erg motiverend en zo kom je stapje voor stapje dichterbij je einddoel.

