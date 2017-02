20 romantische films om te kijken op Netflix

Zin om een romantische film te kijken? Wij hebben een lijst voor je gemaakt.

1. Flipped

Een schoolmeisje wordt verliefd op een jongen. In eerste instantie kan hij er niets mee, maar dat verandert.

2. Crazy stupid love

Als Cal hoort dat zijn vrouw wil scheiden, begint hij aan zijn nieuwe vrijgezellenbestaan met de hulp van een jonge vrijgezel.

3. The last song

Ronnie Miller, voormalig piano wonderkind, probeert er het beste van te maken als ze de zomer doorbrengt met haar vader, met wie ze geen contact meer had.

4. Remember me

Tyler krijgt een relatie met de dochter van de agent die hem een tijdje geleden hardhandig arresteerde.

5. Beauty & the briefcase

Journaliste Lane wordt gevraagd om een verhaal te schrijven over liefde op de werkvloer. Als ze verliefd wordt, moet ze kiezen tussen haar opdracht en haar hart.

6. Safe Haven

Katie begint in een nieuw leven in een klein dorpje. Ze worstelt met haar verleden, maar dan wordt ze verliefd. Zal haar duistere geheim in de weg staan?

7. Friends with benefits

Twee drukke singles breiden hun vriendschap uit met seks. Wel de lusten, niet de lasten.

8. The lunchbox

Deze Bollywoodfilm gaat over een bezorgservice in Mumbai. Door een foutje beginnen een jonge huisvrouw en een eenzame weduwe briefjes met elkaar te schrijven.

9. (500) Days of Summer

De hopeloos romantische Tom wordt gedumpt. Hij denkt terug aan de dagen die ze met elkaar doorbrachten.

10. PS. I love you

Holly's leven stort in nadat haar man Gerry overlijdt. In de periode voor zijn sterven blijkt hij Holly allemaal lieve kaartjes en hints te hebben gestuurd, die Holly na Gerry's dood ontvangt. Dan ontmoet Holly barman Daniel.

11. Hartenstraat

Voor wie zin heeft in een heerlijk Nederlands liefdeverhaal. In de Negen Straatjes in Amsterdam bloeit de liefde.

12. Charlie Cloud

Charlie kan zijn bij een auto ongeluk overleden broer zien. Maar als hij verliefd wordt, moet hij een moeilijke keuze maken.

13. A walk to remember

Landon en Jamie passen niet bij elkaar, toch bloeit de liefde op. Dan raakt Landon in de problemen.

14. Dear John

Tijdens zijn verlof ontmoet soldaat John de student Savannah. Als hij terug moet naar de basis beloven ze elkaar te schrijven.

15. Love (serie)

Een soms ongemakkelijke liefde bloeit op tussen Mickey en Gus.

16. Stuck in love

Hij hoopt dat het goedkomt tussen hem en zijn ex, maar de kinderen delen die hoop niet.

17. While you were sleeping

Lucy redt het leven van een treinreiziger. Hij raakt in coma en zij doet zich voor als zijn verloofde, maar dan wordt ze verliefd op zijn broer.

18. Serendipity

Tijdens een toevallige ontmoeting springt de vonk over. Ze verliezen elkaar uit het oog, tot een hereniging jaren later.

19. Date night

Tijdens een avond uit nemen Claire en Phil de reservering van een onbekend stel aan. Ze hebben geen idee wat hen te wachten staat.

20. Aloha

Een militaire aannemer gaat terug naar de plek waar hij vroeger werkte. Hij probeert contact te zoeken met zijn grote liefde van vroeger, maar krijgt ook onverwacht gevoelens voor zijn collega.

