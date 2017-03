5 tips tegen een slechte adem

Een slechte adem kan je flink onzeker maken. Op deze manieren raak je er vanaf.

Hoe ontstaat een slechte adem?

60 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van een slechte adem, ook wel halitose genoemd. Het kan verschillende oorzaken hebben; zo hebben bijvoorbeeld kruidig eten, roken, alcohol of koffie drinken, medicijngebruik en maagproblemen invloed op de geur in je mond. Toch zit het probleem in veel gevallen in de mond zelf. In je mond leven namelijk bacteriën die voedselresten afbreken en de mond schoon en gezond houden. Bij dit proces ontstaan zwavelgassen, die zorgen voor een slechte adem. Met de volgende tips kom je van je slechte adem af.

1. Drink water

Een gebrek aan speeksel kan een vieze geur veroorzaken. Als je een droge mond hebt, kan genoeg water drinken helpen om je adem fris te houden.

2. Eet peterselie

Heb je voedsel met een sterke geur gegeten? Eet peterselie, daarin zit het stofje chlorofyl, dat een bacteriedodende werking heeft.

3. Reinig je mond goed

Poets twee keer per dag je tanden en maak met een tongschraper je tong schoon. Op je tong kunnen namelijk bacteriën ophopen die een vieze geur veroorzaken. Met een rager kun je de kleine ruimtes tussen je tanden schoonmaken.

4. Begin de dag met ontbijt

Een lege maag kan voor een onaangename ademgeur zorgen. Begin je dag met een ontbijt.

5. Bezoek de mondhygiënist

Bacteriën kunnen op moeilijk bereikbare plekken in de mond zitten, bijvoorbeeld onder je tandvlees. Een bezoek aan een mondhygiënist kan dan uitkomst bieden.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock