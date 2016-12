15 manieren om beter voor jezelf te zorgen

Om je heen verandert er van alles. Je hebt het druk, misschien voel je je soms zelf gestrest. Je hebt niet alles in de hand, maar één ding heb je wel in de hand: zorg goed voor jezelf. Een belangrijke basis.

1. Bewaar het overzicht

Heb je na het opstaan al geen idee meer wat er vandaag op je planning staat? Een to do-lijst of agenda kan je helpen om het overzicht te bewaren. Als je voor je ziet wat je te doen hebt, kun je beter inschatten of het haalbaar is en een goede planning maken.

2. Maak gezonde maaltijden voor jezelf

Juist in drukke tijden is het belangrijk om gezond te eten. Neem de moeite om ook als je alleen eet de keuken in te gaan. Eventueel kun je beginnen met meal preppen en er een avond of dag voor uittrekken om gezonde maaltijden voor de komende dagen klaar te maken.

3. Spreek af met vriendinnen

Je sociale leven is niet alleen leuk en ontspannen. Sociale interactie is ook echt goed voor je gezondheid.

4. Wees lief voor jezelf

Misschien komt het je bekend voor, het kritische stemmetje in je achterhoofd. Vaak zijn we hartstikke streng voor onszelf. Bedenk eens wat je tegen een vriendin in dezelfde situatie zou zeggen. Waarschijnlijk zou je voor haar een stuk milder zijn. Wees voor jezelf minstens zo aardig als voor anderen.

5. Drink genoeg water

Houd je lichaam gehydrateerd.

6. Geef iemand een knuffel

Door huid-op-huidcontact komt er oxytocine vrij het gelukshormoon dat onder andere je stresslevel verlaagt.

7. Leg je telefoon eens weg

En vergelijk je leven nooit met het leven van anderen dat je op social media ziet. Op social media laten mensen vooral hun beste kant zien.

8. Durf nee te zeggen

Zeg nee tegen dingen die niet per se hoeven en die alleen maar energie vreten. Vind je het moeilijk? Met deze tips leer je nee en ja zeggen tegen de juiste dingen.

9. Maak een lijst met dingen waar je blij van wordt

Waardeer de kleine dingen. Door een tijdje een lijst bij te houden, krijg je vanzelf meer oog voor kleine geluksmomenten.

10. Doe iets voor een ander

Iets voor een ander doen, bezorgt niet alleen de ander een goed gevoel, het geeft jou ook een geluksboost.

11. Stop met piekeren

Een treffende uitspraak: 'de mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest.' Het grootste deel van de dingen waarover je piekert, zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Het is niet makkelijk, maar probeer je minder zorgen te maken over allerlei 'wat als'-scenario's. Dit zijn 3 manieren om minder te piekeren.

12. Luister naar je lichaam

Leer je lichaam beter kennen en luister goed naar de signalen die je lichaam geeft.

13. Zoek een hobby

Het is een goede manier om tijd voor jezelf te maken. Een creatieve hobby zou helemaal een goede keuze zijn.

14. Beweeg regelmatig

Weersta de verleiding om het sporten te skippen. Als je geweest bent, voelt het goed. Probeer ook in je dagelijks leven meer beweging in te passen. Ga vaker lopend of fietsend ergens naartoe en neem regelmatig pauzes om te bewegen als je een baan hebt waarbij je veel zit.

15. Haal jezelf niet naar beneden

Stop met het naar beneden halen van jezelf en het wegwuiven van complimenten.

