Korte work-out voor je hele lichaam

Met deze vijf oefeningen train je je hele lichaam.

1. Jumping lunge

Shapet de achterkant van je benen (hamstrings) en je billen.

Zet je voeten naast elkaar op heupbreedte en houd je ellebogen gebogen naast je lichaam in een hoek van 90 graden. Stap vervolgens met een voet naar voren, houd hierbij je bovenlichaam recht en probeer je knie niet voorbij je tenen te laten komen. Kom vervolgens weer omhoog met een sprong, waarbij je je armen omhoog brengt en wissel van been. Herhaal dit zo’n vijftien tot twintig keer.

2. Side plank

Versterkt je hele core, vooral je zijbuikspieren.

Leun op je linkeronderarm en zet je rechterhand in je zij. Houd hierbij je lichaam zo recht mogelijk, zodat een rechte lijn ontstaat van je nek tot aan je enkels. Breng vervolgens je linkerknie naar voren. Houd dit ongeveer dertig seconden vast en wissel van kant.

3. Burpees

Traint bijna je hele lichaam; je benen, armen, borst, rug en buikspieren.

Sta rechtop met je voeten naast elkaar op heupbreedte. Zak vervolgens door je knieën alsof je een squat doet. Plaats je handen op de grond en strek je benen naar achteren. Buig ze vervolgens direct weer terug en kom met een sprong omhoog, terwijl je je armen boven je hoofd houdt.

4. Push-up

Versterkt je borstspieren, schouders en triceps.

Zet je handen iets verder dan schouderbreedte op de grond. Leun op je handen en tenen en houd je lichaam hierbij in een rechte lijn. Je ellebogen zijn licht gebogen. Laat je vervolgens langzaam naar de grond zakken en probeer je lichaam recht te houden. Houd dit een seconde vast zonder de grond te raken en kom vervolgens weer omhoog. Herhaal deze oefeningen vijf tot tien keer. Last van je polsen? Plaats twee dumbbells op de vloer en zet daar je handen op.

5. Mountain climber

Traint je billen en buik.

Start in push-uphouding en zet je handen iets verder dan schouderbreedte. Houd je lichaam recht, terwijl je je rechterknie naar je borst brengt. Ga vervolgens weer terug naar de startpositie en wissel dan van been. Herhaal deze oefening vijftien tot twintig keer. Let op dat je de oefening langzaam uitvoert; het belangrijkst is dat je houding goed blijft.

Tip

Zet je wekker elke dag vijftien minuten eerder dan normaal en herhaal het circuit zo vaak als je kunt.

