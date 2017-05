Heeft klimaatverandering invloed op onze slaapkwaliteit?

Klimaatverandering brengt allerlei veranderingen met zich mee. Een verandering waar wij niet direct aan gedacht hadden: de opwarming van de aarde kan mogelijk ook invloed hebben op de kwaliteit van onze nachtrust.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Harvard Kennedy School. Er werden gegevens over de nachtrust van inwoners van de Verenigde Staten bekeken. De gegevens werden naast de weerdata in verschillende steden gelegd.

Hoe hoger de temperatuur was in vergelijking met het gemiddelde, hoe hoger het aantal nachten waarvan mensen aangaven niet goed te hebben geslapen. De onderzoekers berekenden dat een stijging van 1 graad Celsius ervoor zou zorgen dat er in de Verenigde Staten iedere maand negen miljoen slapeloze nachten zijn. Klinkt nog een beetje cryptisch. Het zou betekenen dat er in 2050 per honderd personen zes extra nachten waarin we onvoldoende slapen zijn.

Heb je last van de hitte?

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock