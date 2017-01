Waarom worden katers erger naarmate je ouder wordt?

Beelden we het ons in, of wordt de ochtend na een paar drankjes echt steeds zwaarder?

Je beeld het je niet in. Toen je jong was, had je inderdaad minder snel last van een kater.

Waar komt het door?

Je metabolisme is niet meer zo snel en efficiënt als vroeger. Je lichaam doet er daardoor steeds langer over om alcohol af te breken. Hoe lang het precies duurt en hoeveel langzamer het gaat, verschilt van persoon tot persoon.

Maar er is nog een oorzaak

Bij veel mensen zorgt een trager metabolisme er ook voor dat ze in de loop der jaren een paar kilo zijn aangekomen. Je voelt de alcohol daardoor minder snel, het wordt namelijk verspreid over meer body mass. Je drinkt daardoor makkelijker meer, terwijl je lever de alcohol trager afbreekt dan vroeger.

Bron: Greatist | Beeld: Shutterstock