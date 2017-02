Koffie met melk en suiker? Zoveel extra calorieën krijg je binnen

En dat is niet alles... Mensen die hun koffie met melk en suiker drinken, zouden ongezonder eten dan degenen die zwarte koffie drinken.

Met melk en suiker voeg je lege calorieën toe aan je koffie. Volgens onderzoek zou het gemiddeld om 69 calorieën per dag gaan. Wie koffie met creamer drinkt, zal later op de dag niet per se minder eten om dat te compenseren. Drink je thee met melk, suiker of honing dan krijg je gemiddeld 43 calorieën extra binnen ten opzichte van degenen die dat niet aan hun thee toevoegen.

Het gaat niet alleen om de paar extra calorieën uit melk en suiker. Mensen die hun drankje zoeter maken, zouden ook ongezonder eten. Waarom dat zo zou zijn, is niet onderzocht. De onderzoekers doen wel suggesties: misschien geven ze minder om voeding of zorgt het gezoete drankje voor een suikerpiek die daarna zorgt voor meer zin in zoetigheid.

Bron: Redbookmag | Beeld: Shutterstock