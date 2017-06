3x andere sportschoenen

Tijd voor nieuwe sportschoenen? Probeer eens iets anders dan anders.

1. Barefoot

Heb je de zomer in je bol? Hardlopen op blote voeten kun je beter niet doen, maar met barefoot-schoenen kom je daar wel bij in de buurt. Dit model voelt als een sok met een dun zooltje en doet je vergeten dat je schoenen aan hebt. De schoenen zorgen ervoor dat je lichter en flexibeler kunt lopen. De demping en ondersteuning is wel minimaal, dus als je gevoelig bent voor blessures zijn ze een minder goede keuze. Laat je adviseren in een gespecialiseerde sportwinkel.

2. 3D-geprint

Het moment dat je je eigen sportschoen 3D kunt printen komt steeds dichterbij. Nike en Adidas zijn al intensief bezig de technologie te verfijnen. Grootste struikelblok is nog de productiesnelheid: het produceren van een zool duurt zo’n twee uur en daarbij is het ook nog zeer kostbaar. Nog even geduld dus en voor je het weet kun je je eigen sportschoen creëren.

3. Opblaasbaar

De Pump Fusion-schoenen van Reebok (zie foto) bevatten een button aan de zijkant waarmee je lucht in je schoen kunt pompen. Het model bevat meerdere luchtbuisjes zodat de schoen zich naar jouw voet vormt.

Bron: Archief | Beeld: Reebok