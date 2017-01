Heb jij een fit-gen?

Heb jij het fysiek in je om topsporter te worden? Kan een DNA-test uitsluitsel geven? Madelon Baans ging voor Santé op zoek naar het antwoord.

Tegenwoordig kun je al je sportactiviteiten meten. Je sporthorloge of smartwatch communiceert met je mobiel, een activitytracker meet beweging en slaap, er zijn weegschalen die je complete lichaam kunnen doormeten en in apps houd je bij hoe goed je training ging en wat je die dag hebt gegeten. Wat als nu niet een gadget, maar jouw eigen lijf je kan vertellen hoe je moet eten om de beste resultaten te behalen? Als op basis van jouw DNA een persoonlijk schema kan worden samengesteld.

DNA-test

Misschien heb je er al eens van gehoord, een DNA-test die de basis vormt voor jouw persoonlijke trainings- en voedingsschema. De tests die in het buitenland niet alleen worden ingezet voor topsporters, maar ook voor amateurs, zijn inmiddels overgewaaid naar Nederland. Je kunt jezelf dus onderwerpen aan een heuse DNA-test met bijbehorend sport- en eetadvies.

Hoe gaat het in zijn werk? Kun je aan de hand van de uitslag echt bepalen of er een topsporter in jou schuilt? Lees het hele verhaal vanaf pagina 62 in het februarinummer van Santé.

Beeld: Shutterstock