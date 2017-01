7 manieren om op je sportschoolkosten te besparen

Schrijf je niet meteen in bij de sportschool, maar ga voor een goede deal.

1. Maak gebruik van proeflessen

Bij veel sportscholen kun je gratis of voordelig proeflessen volgen. Lessen met eenzelfde naam kunnen ook verschillen per sportschool. Op die manier kun je ontdekken of bepaalde lessen bij je passen zonder dat je al vastzit aan een abonnement.

2. Vergelijk de prijzen van sportscholen in de buurt

De prijzen van sportscholen lopen uiteen, prijzen vergelijken is daarom de moeite waard. Denk eens aan sportscholen in de buurt van je werk of onderweg van je werk naar huis. Ga na of je via je werkgever korting kunt krijgen bij een bepaalde sportschool.

3. Houd acties in de gaten

Veel sportscholen hebben regelmatig acties. Je kunt bijvoorbeeld een aantal maanden gratis sporten of je hoeft geen inschrijfkosten te betalen. Durf te vragen of er later in de maand korting of actie aankomt, wie weet valt er wat te winnen. Bij sommige sportscholen krijg je korting als een vriend zich via jou aanmeldt, maak er gebruik van.

4. Weet waar je voor betaalt

Het is zonde om je abonnement op de sportschool niet optimaal te benutten. Vraag eens na waar je precies voor betaalt. Misschien heb je recht op een sessie van een personal trainer of kun je de zonnebank gratis gebruiken. Sport je alleen in de daluren? Misschien kun je een goedkoper abonnement afsluiten. En ga je nooit naar groepslessen? Wellicht zijn er abonnementen waarbij je niet voor lessen betaalt.

5. Bekijk de voorwaarden

Check of je niet ongewenst lang vastzit aan een abonnement en of er andere voordelen zijn, zoals je abonnement stopzetten wanneer je op vakantie gaat.

6. Reken uit of het goedkoper is om per keer te betalen

Als je voor een jaar lid wordt, krijg je vaak korting, maar als je uiteindelijk niet regelmatig gaat sporten, is het alsnog zonde van je geld. Betaal dan toch liever per maand, kwartaal of zelfs per keer. Bereken welke termijn voor jou het voordeligst uitpakt.

7. Schrijf je niet in bij een sportschool

Wie echt geld wil of moet besparen, kan de sportschool het best helemaal schrappen. Download een hardloopschema, doe oefeningen in de woonkamer en springtouw in de tuin of het park. Een eigen crosstrainer kopen, kan uiteindelijk voordeliger zijn dan er speciaal voor naar de sportschool te gaan.

Beeld: Shutterstock