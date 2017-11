Win een Motorola Moto Z2 Play

14.11.2017 - Redactie

Dun, snel en licht, dat is de Motorola Moto Z2 Play.

Hij neemt haarscherpe foto's en uiteraard zorgt hij ervoor dat je altijd bereikbaar bent. Het otestel is modulair, at. betekent dat je het kunt uitbreiden met extra hardware die je achter op je telefoon klikt. Zo transformeer je hem tot bijvoorbeeld een geluidsinstallatie, een beamer of professionele camera. De batterij gaat tot wel 30 uur mee. Bekijk alle informatie over de telefoon op de website van Motorola.

Winnen

Wil jij kans maken op de Motorola Moto Z2 Play (t.w.v. €449)? Like ons op Facebook om meer kans te maken en vergeet niet het onderstaande formulier in te vullen.

Je kunt meedoen tot 31 december 2017.