Win een pakket met producten van Dream

22.01.2017 - Redactie

Dream heeft heerlijke plantaardige dranken in het assortiment. Lekker na het sporten of in een smoothie, maar je kunt de producten van Dream ook gebruiken in gerechten.

De basisingrediënten zijn rijst, soja, haver, kokos en noten en er zijn talloze verrassende combinaties mogelijk. De dranken bevatten geen lactose en zijn lichtverteerbaar. De dranken bevatten alleen natuurlijke suikers uit de granenfermentatie. Ben je benieuwd geworden naar Dream? Wij mogen tien pakketten met daarin Dream Almond Sugar Free, Dream Coconut Bio, Dream Rice Cashew en Dream Oat Glutenfree Bio weggeven. Bekijk het hele assortiment en de recepten op de website van Dream. Winnen

Wil jij één van de pakketten winnen? Vul het onderstaande formulier in om kans te maken. Je kunt meedoen tot en met 15 februari 2017.