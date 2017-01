Win het boek Tips van Jet

16.01.2017 - Redactie

Vorige week lanceerde onze columnist Jet van Nieuwkerk haar nieuwe boek Tips van Jet. Met daarin 100 tips voor een happy & healthy leven.

WAAROM DIT BOEK, HEEFT HET IETS TE MAKEN MET GOEDE VOORNEMENS?

Jet: 'Zeker! Aan het begin van het jaar nemen massa’s mensen zich voor gezonder te gaan

leven. Helaas houdt bijna niemand dat echt lang vol. Daar wil ik verandering in brengen. In mijn boek laat ik zien dat een gezonde lifestyle prima te doen is, als je jezelf maar geen onhaalbare doelen stelt. Dus niet: cold turkey stoppen met suiker, maar wel: suiker eten met mate. Niet te streng en al helemaal niet saai, dat is dé manier om de balans te vinden.'

Lees de rest van het interview met Jet op pagina 84 in het februarinummer van Santé.

