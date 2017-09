Santé’s Kelly test Freezlab

Hoe is het om jezelf op te sluiten in een diepvries van -110 graden? Onze Junior Bladmanager Kelly deelt haar eerste ervaring met Freezlab. Benieuwd? Deze maand kun je een VIP-pakket van Freezlab winnen.

Kelly: 'Voor een leuke samenwerking was ik op bezoek bij Freezlab en van tevoren kreeg ik dan ook de vraag of ik, als ik er dan toch was, hun koelcabine niet gelijk wilde uitproberen. Ik riep gelijk ja, want ik had al veel positieve reacties voorbij zien komen over cryotherapie.

Wat is cryotherapie precies?

Cryotherapie is al best oud, en het is in de kern eigenlijk niets meer dan je lichaam blootstellen aan extreme kou. Hetzelfde als een sauna, maar dan omgekeerd. Bij de behandeling verblijf je gedurende maximaal 3 minuten in een kamer waar het -110 graden Celsius is. De droge kou geeft je lichaam een intense prikkel. De blootstelling aan de kou veroorzaakt een reactie in je lichaam die kan helpen om ontstekingen en pijn tegen te gaan. Dit is wat er gebeurd:

Zenuwuiteinden in je huid (koudereceptoren) slaan alarm: je bent in levensgevaar!

Het bloed trekt zich terug naar de vitale organen in de romp en gaat sneller stromen. De bloedtemperatuur kan wel tot 40 ˚C stijgen.

De koortsachtige temperatuur bestrijdt effectief virussen in ons bloed, net als bij griep.

Het lichaam brengt hormonen en enzymen in de bloedbaan om het herstel te bevorderen.

Ook het zuurstofgehalte in het bloed stijgt door het zuurstofrijke klimaat in de cabine. Bloed dat rijk is aan zuurstof en nutriënten herstelt beschadigd weefsel sneller.

Waar is het goed voor?

Het is goed voor een heleboel dingen. Zo activeert een sessie je immuunsysteem, stimuleert het je doorbloeding en is het een natuurlijke pijnbestrijder en antidepressivum. Daarnaast kan het ook baat geven bij:

Sneller herstel na inspanning

Revalidatie bij blessures/spierpijn

Mooiere en strakkere huid (collageen)

Vermindering van acne en cellulitis

Algehele reset: beter slapen, ontgiften en de hormoonbalans

En hoe was het?!

Toen ik op de site las dat de temperatuur kon afdalen tot wel -115 graden werd ik toch wel een beetje angstig. Zo zat ik de ochtend voor mijn afspraak te Googlen op termen als ‘dood na Freezlab’ of ‘negatieve ervaringen Freezlab’. Met precies 0 zoekresultaten. Wat me dan wel weer een beetje geruststelde. Nadat mijn collega’s op kantoor me lachend succes hadden gewenst en 'liever jij dan ik!' riepen, stapte ik op de fiets op weg naar het Olympisch Stadion.

Zodra je Freezlab binnenkomt, word je overvallen door een warm wellnessgevoel. Alles is in de tinten wit, bruin, turquoise en kristal en er heerst een superrelaxte sfeer. Ik mocht me omkleden in de kleedkamer (achteraf stond ik in de mannenkleedkamer wat ik pas doorhad toen iemand me vroeg of ik soms verdwaald was) en kreeg een badjas met sokken en pantoffels aan. Zelf deed ik mijn bikini aan en vroeg me af of ik niet gewoon die badjas aan mocht houden in de koelcel, maar helaas...

Voordat ik de cabine in mocht kreeg ik nog een mondkapje, oorwarmers en handschoenen. Hierna was ik gereed om de eerste cabine in te gaan. Deze was -50 graden en daar moest ik 20 seconden verblijven. Na de eerste 20 seconden kreeg ik via de intercom een seintje om de tweede cabine te betreden. Van te voren kreeg ik de tip om in te ademen in cabine 1 en uit te ademen in cabine 2, deze was -114 graden Celsius. Ik was bang dat ik ineens een erg klap zou ervaren en mijn ademhaling zou vergeten, maar dat viel 100% mee. De kou die je ervaart is erg droog en vind ik persoonlijk minder erg dan wanneer je in de sauna in koud dompelbad duikt.

De eerste minuut leek zo voorbij te gaan, maar ik moest de 3 minuten volmaken. Uiteraard mocht je eruit stappen wanneer je het niet meer trok, maar ik moest en zou de volledige tijdsduur benutten! Na de eerste helft begon mijn lichaam zich helemaal te verstijven door de kou. De laatste minuut zag ik echt van mijn ene been op mijn andere been te wippen om warm te blijven, wat eigenlijk onmogelijk was. Toen de 3 minuten om waren werd er door de intercom opnieuw een seintje gegeven om eruit te gaan. BLIJ dat ik was!



Conclusie?

Ik vond het leuk. Maar wel is het moeilijk om te zeggen om slechts één sessie een uitwerking op je lichaam heeft. Gedurende de sessie had ik alleen een stekende pijn in mijn benen gevoeld, alsof er tientallen messen in staken. Echt een snijdende kou. Maar toen ik eruit kwam voelde ik me gelijk weer helemaal prima en 100% fit.

Ik was benieuwd wat voor effect het zou hebben op mijn slaappatroon. ’s Nachts draag ik de Fitbit Alta HR die ook je slaap registreert. Na de eerste keer kwam er nog geen verandering in, ofwel: ik sliep gewoon net als anders. Niet beter of dieper. Uit onderzoek blijkt dat je voor het beste effect dagelijks een bezoekje moet brengen aan de cabine. Ik ben daarom zelf ook heel benieuwd naar deze effecten en zou het dan ook zeker regelmatig willen doen.'

