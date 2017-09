5 slechte gewoontes die eigenlijk helemaal niet zo slecht voor je zijn

Aan slechte gewoontes zitten soms verrassend goede kanten.

1. Flirten met een ander

Onschuldig flirten geeft je energie, zelfvertrouwen en een uitstekend humeur. En daar kan je eigen partner van meeprofiteren. Onschuldig flirten kan je het gevoel geven dat je gezien wordt, het kan je zelfvertrouwen een boost geven en ervoor zorgen dat je je sexy voelt. Maar je steeds aan die ander blijft denken of als je hem met je eigen man gaat vergelijken, begeef je je op glad ijs.

2. Een fikse ruzie

Vliegt het servies af en toe door de woonkamer? Niet heel erg, zolang het je iets positiefs oplevert. Een knallende ruzie kan de energie geven om belangrijke issues in je relatie aan te pakken. Uit een onderzoek van de universiteit van Washington komt naar voren dat stellen die op een gezonde manier ruzie maken, minder vaak uit elkaar gaan. Hoe doe je dat? Los een ruzie meteen op en laat elkaar uitpraten zonder de ander te onderbreken met een valse sneer. Dat je irritaties inslikken ongezond is, blijkt ook uit onderzoek van de universiteit van Boston. Binnenvetters hebben vier keer meer kans om vroegtijdig te overlijden dan mensen die een ruzie durven uitpraten. Beter dat het servies sneuvelt dan je relatie!

3. Een klodder mayo bij je eten

Mayonaise levert wat calorieën op, bijna 700 calorieën per 100 gram. Toch zitten er voordelen aan het eten ervan. Voedingswetenschapper Klasminda Verhagen: “Mayonaise is gemaakt van olie, eieren en azijn. Het bevat essentiële aminozuren, vitamine E en er zitten onverzadigde vetzuren in, zoals omega 3.” Dus een lik mayo als upgrade voor je frietje? Lekker doen.

4. Iets eten wat over de datum is

Kan geen kwaad. Althans, niet voor producten met een ‘tenminste houdbaar tot’ datum (THT), zoals vacuümverpakte levensmiddelen, frisdrank, chips, gekonfijt fruit, rijst, pasta en gedroogde kruiden. Check wel even of de verpakking niet al open is geweest. Producten met een ‘te gebruiken tot’ datum (TGT) zijn na die tijd beter af in de vuilnisbak. De bacterie liseria neemt dan zodanig toe dat je een voedselinfectie- of vergiftiging kunt oplopen als je je tanden er wél in zet. Het venijnige is dat je niet elke vorm van voedselbederf kunt ruiken, zien of proeven. Dus houd je aan de TGT-datum en zet producten die voorbij de THT zijn gerust op het menu.

5. Een blunder begaan

Mega blunderen is vaak gênant, maar ook ontzettend leerzaam. Tenminste, als je het durft toe te geven. In iedereen zit een aangeboren angst voor afwijzing. Als je een blunder begaat, ben je bang om daar op afgerekend te worden. Maar in werkelijkheid krijg je vaak juist support op zo’n moment. En dat heeft weer een sociaal bindend effect. Dus zie je fouten als een leermoment, dan heb je er tenminste wat aan.

