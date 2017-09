Wat doet de lever?

De lever verwijdert afval en giftige stoffen die niet in het lichaam thuishoren.

Van smoothies tot nicotine en vette happen; alles wat we naar binnen werken komt langs de lever, een enorm orgaan boven in de buik met de omvang van een voetbal. De lever is een soort fabriek, die een rol speelt bij heel veel belangrijke processen van het lichaam. De belangrijkste taken van de lever zijn: ontgiften, opslag van bloed en aanmaken van gal. Gal zorgt ervoor dat vetten beter worden opgenomen in de darm. Daarnaast speelt de lever een belangrijke rol in de stofwisseling van koolhydraten, eiwitten en vetten. Al deze taken zorgen voor zo veel warmte en energie, dat we op temperatuur blijven. De lever is verantwoordelijk voor tachtig procent van je lichaamstemperatuur.

Wist je dat…

De lever is je grootste inwendige orgaan en weegt gemiddeld anderhalve kilo. De lever ligt rechtsboven in de buikholte.

De lever is een zichzelf herstellend orgaan. Als operatief driekwart wordt verwijderd, groeit dat vanzelf weer aan.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock