Pas op voor de Berenklauw

Het seizoen waarin de Berenklauw groeit is begonnen. De plant is best mooi, maar kan voor ernstige brandwonden zorgen. Een gevaarlijke combinatie.

Berenklauw zorgt voor brandwonden

In het eerste jaar dat de Berenklauw groeit, is hij ongeveer een halve meter hoog. Als de plant volgroeid is, kan hij tot vier meter hoog zijn. Vandaar dat officieel de naam Reuzenberenklauw gebruikt wordt. Het sap uit de plant (furanocumarine) kan voor verwondingen zorgen. Met name als je huid na aanraking met de plant wordt blootgesteld aan zonlicht.

Symptomen van verwonding door de Berenklauw

De verwonding begint met rode blaasjes, vlekken en jeuk. Een paar uur daarna kunnen grote blaren ontstaan die lijken op ernstige brandwonden. Pas ook heel erg op met je ogen. Het sap in je ogen krijgen, kan in ernstige gevallen voor blindheid zorgen.

De plant groeit steeds vaker in de stad

De berenklauw bloeit van juni tot oktober. Tot een aantal jaar geleden groeide de reuzenberenklauw alleen in buitengebieden, zoals in de berm of bij de waterkant. Maar de plant groeit tegenwoordig steeds vaker in bewoonde gebieden en dat maakt de plant extra gevaarlijk voor kinderen en dieren. Zorg dat je kinderen de plant kennen en hem niet aanraken, dat voorkomt veel ellende.

Wat moet je doen na contact met de Berenklauw?

Was de huid die in contact is geweest met de plant met lauw water en zeep. Zorg dat je niet in de zon komt. Zonlicht maakt de verwondingen erger. Is het sap in je ogen gekomen? Spoel je ogen met veel water. Kleine irritaties of blaasjes kun je zelf verzorgen, bij uitgebreid contact met de Berenklauw en/of ernstigere wonden, moet je contact opnemen met de huisarts.

Bron: Rode Kruis | Beeld: Shutterstock