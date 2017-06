Waarom voel je soms een schok als je in slaap valt?

Ken je dat gevoel dat je bijna slaapt, maar plotseling wakker schikt van een schok in je lichaam? Alsof je in een kleine afgrond naar beneden valt.

Zo'n schok of vallend gevoel tussen wakker zijn en slapen, heet een hypnagoge schok of slaapstuip. Wat de precieze oorzaak is, is voor wetenschappers niet duidelijk. De meest voorkomende theorie is dat onze hersenen overschakelen van een bewuste - wakkere - naar een onbewuste - slapende - stand. Deze wisseling van de wacht lijkt de veroorzaker van de schok: het deel van je hersenen dat je waarneming aanstuurt slaapt al, maar je spieren zijn nog niet zo ver.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock