Voedingsdeskundige en gastblogger Anita Mulderij praat ons bij over de gezondheidstrends in 2017.

Anita: 'Het jaar 2016 is voorbij gevlogen. Tijd om de laatste gezondheidstrends voor het kersverse jaar onder de loep te nemen. Welke producten zijn volgend jaar niet meer uit onze keuken weg te denken? Welke ingrediënten kunnen we straks niet meer zonder?

1. Ontstekingsremmend voedsel

Voedingsmiddelen die ontstekingsremmend werken, worden steeds populairder. En met een goede reden: ontstekingen worden niet alleen gerelateerd aan een opgeblazen gevoel, maar ook aan ziekten. Tijd dus om te investeren in ontstekingsremmend voedsel. Denk aan specerijen zoals kurkuma of gember. Maar ook steeds meer alternatieven voor ontstekingsopwekkende voedingsmiddelen (zoals gluten, granen en zuivel) duiken op. Bijvoorbeeld courgettini (spaghettislierten gemaakt van courgette), amandelmelk of vegan kazen.

2. Plantaardige eiwitten

Eiwitten alleen dierlijk? Think again! Een trend die we steeds meer zien – in producten, restaurants, recepten – zijn plantaardige eiwitten. Bijvoorbeeld eiwitten gewonnen uit erwten of hennep. Deze eiwitten kun je overal vinden: het is verkrijgbaar als poeder, maar je kunt deze eiwitten ook vinden in bepaalde voedingsmiddelen, zoals repen, chips en zelfs hamburgers. Plantaardige eiwitten zijn dus niet langer enkel weggelegd voor veganisten of atleten, maar voor iedereen die bewuster om wil gaan met zijn eigen gezondheid en die van de planeet.

3. Multifunctionele drankjes

De tijden dat mierzoete vitaminedrankjes het helemaal waren, zijn voorbij. Incoming: multifunctionele, supergezonde drankjes met bijna geneeskrachtige werking. Te mooi om waar te zijn? Het blijkt dat steeds meer mensen op zoek gaan naar eeuwenoude geneesmiddelen voor hun moderne kwaaltjes. Kruidenextracten en natuurlijke extracten worden daarom vaker aanvaard als geneesmiddel en zouden bovendien een enorme invloed hebben op je houding, uitstraling en je algehele welzijn.

4. Collageen is het nieuwe ‘it’-ingrediënt

Het grootste deel van ons lichaam (onze huid en botten) bestaat uit collageen. Maar na je vijfentwintigste heeft je lichaam meer moeite met het aanmaken van dit eiwit. Daarom zijn collageenrijke poeders en supplementen in opkomst. Dit vezelrijke eiwit geeft je een glanzende huid, sterke nagels en een gezonde spijsvertering. Consumenten worden zich steeds meer bewust dat langer mooi blijven van buiten te maken heeft met hoe je lichaam er van binnen uitziet. Als je van binnenuit goed voor je lichaam zorgt, kan dit een langdurig, positief effect hebben.

5. Herstellen is de norm

Intensieve workouts in de sportschool en daarbuiten hebben een enorme groei doorgemaakt. Maar helaas leidde dit soms ook tot meer blessures en overtrainde lichamen. Pittige workouts zijn niet van de baan, maar het inzicht landt: goede gewoontes, goed voor je lichaam zorgen en herstellen zijn ook belangrijk (en misschien nog wel belangrijker). Een goed herstel is het halve werk!'

Meer tips voor een mooi en gezond lijf? Kijk op JasperAlblas.nl voor gratis voedingstips en heerlijke gezonde recepten.

Tekst: Anita Mulderij | Beeld: Shutterstock