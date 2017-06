6 tips om wespen uit je buurt te houden

Wil je een wesp op afstand houden, dan heeft het geen zin om om je heen te slaan of weg te rennen. Hoe houd je wespen dan wel uit je buurt?

1. Blijf rustig

Probeer rustig te blijven. Wanneer je in paniek raakt, wordt de wesp sneller agressief.

2. Let op met parfum

Niet alleen jij bent dol op een bloemig parfum. Wespen kunnen jouw parfum ook waarderen. Laat je parfum staan wanneer je veel naar buiten gaat en gebruik een geurloze deodorant.

3. Schrik wespen af met geuren waar ze niet van houden

Er zijn verschillende geuren die wespen kunnen afschrikken. Het proberen waard. De volgende huis-tuin-en-keuken-middeltjes zouden wespen weghouden:

Leg wat kruidnagels op een schoteltje met water.

Zet een stokje wierook aan.

De geur van de tak van een tomatenplant zou wespen wegjagen. Net als takjes munt.

Aan uien en amoniak hebben wespen ook een hekel.

4. Zorg voor afleiding

Zit jij met vrienden aan de tuintafel? Leg op een andere plek in de tuin een stukje fruit en probeer op die manier wespen naar een andere plek te lokken.

5. Veilig wespen vangen

De wesp die je in je vizier hebt vangen, kun je het best doen door er een glas overheen te zetten. Wespen in gevaar of paniek geven signalen af aan andere wespen, die er daardoor op af komen. Door een glas over een wesp te zetten, voorkom je dat hij communiceert met zijn soortgenoten.

6. Hang in het voorjaar een nep wespennest in de tuin

Wespen houden van een eigen plek. Hangt er al een 'wespennest' in je tuin? Dan zullen andere wespen jouw tuin niet snel als hun plek kiezen. In juli en augustus zijn de meeste wespennesten klaar en heb je het meest last van wespen.

Beeld: Shutterstock