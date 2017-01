Tips tegen een kater

Heeft de alcohol rijkelijk gevloeid? Met deze tips pak je vandaag je kater aan.

1. Geef niet toe aan je zin in een vet ontbijt

Een kater kan je laten hunkeren naar een vet ontbijt. Probeer er niet aan toe te geven en maak iets gezonds voor jezelf.

2. Drink genoeg water

Alcohol onttrekt vocht aan je lichaam, waardoor het the morning after extra belangrijk is om genoeg water te drinken. Kokoswater is een goed alternatief. Door de elektrolyten hydrateert het drankje extra goed.

3. Drink gemberthee

Ben je misselijk? Gember is een effectief ingrediënt tegen misselijkheid. Snijd een stukje gember af en giet er heet water overheen voor een kop verse gemberthee.

4. Drink Sprite

Volgens Chinees onderzoek zou Sprite van 60 verschillende drankjes het best werken tegen een kater. Het proberen waard.

5. Ga naar buiten

Misschien heb je in eerste instantie geen zin, maar je zult merken dat frisse lucht je goed doet.

Sterkte.

