Tips voor als je te veel gegeten hebt

Met deze tips voel je je beter nadat je te veel hebt gegeten.

Tip 1: Beweeg

Beweging zorgt ervoor dat je metabolisme op gang wordt geholpen. Ga na het diner met zijn allen naar buiten voor een wandeling.

Tip 2: Zeg nee als er meer eten komt

Het avondeten is nog maar net binnen en er worden alweer schaaltjes vol lekkere dingen op tafel gezet. Weersta de verleiding om meer te eten. Het is allemaal heerlijk, maar het is niet goed voor je maag.

Tip 3: Voel je niet schuldig

Al die culinaire uitspattingen passen misschien niet in het gezonde eetpatroon dat je normaal hebt, maar juist daarom mag je er nu extra van genieten.

Tip 4: Sla geen maaltijden over

Door maaltijden over te slaan, vergroot je de kans dat je bij een volgende maaltijd te veel eet, of dat je tussendoor begint te snaaien.

Tip 5: Drink genoeg

En dan bedoelen we natuurlijk niet alleen van die wijn. Zorg dat je tussendoor genoeg water drinkt.

Beeld: Shutterstock