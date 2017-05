Slapen als het warm is

Ondanks dat je de ramen en deuren pas openzet zodra het buiten afkoelt, is het nog steeds warm in de slaapkamer. Met deze tips zorg je ondanks de warmte toch voor een goede nachtrust.

1. Weg met die deken

Slaap je nog steeds met een dikke deken? Wissel hem om voor een dunnere, of slaap alleen met het laken.

2. Zorg dat je koel bent voordat je gaat slapen

Als je al oververhit bent voordat je in bed gaat liggen, zul je niet afkoelen zodra je eenmaal in bed ligt. Neem van tevoren een niet te warme douche of laat koud water langs je polsen lopen om af te koelen. Een koud washandje op je voorhoofd of een voetenbad kan ook helpen om af te koelen.

3. Draag toch een pyjama

Je moet er misschien niet aan denken om in de warmte een pyjama te dragen, maar een pyjama van een natuurlijke stof kan je lichaam juist helpen om af te koelen.

4. Lig breeduit

Door met je armen en benen gespreid te liggen, zorg je dat je minder last hebt van je eigen lichaamswarmte. Kruip vooral niet tegen je partner aan.

5. Zet de ventilator of airco aan

Heb je een ventilator of airco? Gebruik hem. Alleen al het idee dat er lucht door de slaapkamer geblazen wordt, zal ervoor zorgen dat je beter slaapt.

6. Zet andere apparaten uit

Apparaten en lampen produceren warmte. Zet daarom alles wat je niet gebruikt uit.

Beeld: Shutterstock