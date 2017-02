Eric Werner en Mya Henry lieten hun drukke leven in New York achter zich om op het Mexicaanse schiereiland Yucatán een bijzonder restaurant te beginnen: in de open lucht, zonder muren, plafond of elektriciteit. Hun pure gerechten zijn betoverend.

Tijdens een vakantie in Tulum werden Eric en Mya verliefd op de plek. Ze vroegen zich af wat er zou gebeuren als ze niet rechtsaf zouden slaan naar het vliegveld. Hun fantasieën om het hectische leven in New York achter te laten werden steeds concreter.

Hartwood ligt middenin de natuur en heeft geen dak. Er is geen volledig uitgeruste keuken maar er wordt gekookt op vuur. 'Het idee achter onze recepten is niet zo anders dan het mantra in zoveel restaurants: uitgaan van de beste ingrediënten die niet zoveel nodig hebben. Maar neem je dat idee te letterlijk, dan maak je het jezelf snel te makkelijk. Onze bescheiden inbreng daarentegen geeft extra lagen zodat het heldere en pure van de verse ingrediënten uitkomt tegen een achtergrond van uitontwikkelde smaakakkoorden.

Deze maand kwam het Nederlandse boek De keuken van Hartwood (€29,95 via AKO) uit. In Santé lees je meer over het bijzondere restaurant en je krijgt een voorproefje van de recepten. Online delen we al het recept voor deze heerlijke ceviche met je.

Hartwood is open van woensdag tot en met zondag. Kijk voor meer informatie op de website van Hartwood. Wil je in het restaurant dineren? Zorg dat je op tijd reserveert.