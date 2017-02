Recept voor ceviche van wahoo met roze grapefruit

22.02.2017 - Redactie

'Dexr ceviche maak je met de makreelsoort wahoo. De eerste wahoo verekt al in april, maar pas in mei gaan ze er echt vandoor. In Tulum is het dan smoorheet, reden waarom deze ceviche een frisse mix is van drie soorten citrussap. Wij serveren het gerecht zo koud mogelijk, zodat het tegelijk verfrist en voedt. Zie het als een soort eetbare opfrisser in de zomerhitte.'