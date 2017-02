Recept voor ingemaakte uien

Deze ingemaakte uien van De keuken van Hartwood zijn lekker om gerechten op smaak te brengen.

Voor de witte uien

1 witte ui, met een scherp mes in dunne ringen gesneden

250 ml witte azijn

1 el suiker 1 tl zout

Voor de rode uien

1 rode ui, met een scherp mes in dunne ringen gesneden

250 ml witte azijn

4 el versgeperst limoensap (van 2-3 limoenen)

50 g suiker

1 el zout

Aan de slag

Doe de uienringen in een weckpot van een halve liter, meng de pekeloplossing en giet deze erbij. Zet de pot minstens vier uur of een nacht in de koelkast, opdat de smaken zich kunnen ontwikkelen, maar indien nodig kun je ze eerder gebruiken. Je kunt tafelzuur een week in de koelkast bewaren.

Je kunt de uien onder andere gebruiken in dit recept voor ceviche.

Uit De keuken van Hartwood, €29,95 via AKO.

Meer recepten en informatie vind je in het maartnummer van Santé.

Beeld: Shutterstock