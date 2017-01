Hoe je 200 boeken per jaar kunt lezen

Volgens Warren Buffet, zakenman, investeerder en één van de rijkste mensen ter wereld, kun je in de tijd die je jaarlijks doorbrengt op social media en met tv kijken 200 boeken lezen.

Warren raadt iedereen aan om 500 pagina's per dag te lezen. Weinig mensen zullen dat advies opvolgen, maar het lijkt erop dat het kan lonen. Uit onderzoek naar het leven van 1.200 rijke mensen bleek dat ze één ding met elkaar gemeen hadden: ze lezen veel. Benieuwd wat Warren Buffet leest? Met Business insider deelde hij de 18 boeken die iedereen zou moeten lezen.

Even doorlezen

Weinig mensen zullen 500 pagina's per dag lezen. Een correspondent van Better Humans rekende uit hoeveel tijd het zou kosten om 200 boeken in een jaar te lezen. Als je 400 woorden per minuut kunt lezen, zul je 417 uur per jaar moeten lezen om 200 boeken van 50.000 woorden uit te lezen. Je hebt dan alsnog een behoorlijk leestempo nodig, anders red je het niet.

Waar haal je 417 uur per jaar vandaan?

uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld 1 uur en 6 minuten per dag op social media doorbrengen en 3 uur tv kijken (inclusief online video). Dat komt jaarlijks neer op 402 uur social media en 1100 uur televisie kijken. Je zou een aantal van die uren kunnen gebruiken om een boek te lezen.

Zou je meer willen lezen? Wij geven 10 tips waardoor je meer aan lezen toe komt.

Bron: HP de Tijd | Beeld: Shutterstock