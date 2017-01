10 manieren om dit jaar meer te lezen

Was lezen vroeger je hobby, maar raak je tegenwoordig alleen boeken aan op vakantie? Tijd om daar verandering in te brengen. Grote kans dat je nog steeds geniet van je oude hobby.

1. Stop een boek in je tas

Wanneer je zin of tijd hebt om te lezen, is het handig als je een boek bij je hebt. Stop er voortaan dus een in je tas.

2. Geef jezelf een e-reader cadeau

Sommige mensen willen het gevoel van papier en de geur van een boek niet missen. Is het voor jou geen probleem om van een scherm te lezen, dan is een e-reader de uitkomst. E-readers zijn compact en makkelijk mee te nemen.

3. Lees wanneer je moet wachten

In de wachtkamer bij de tandarts, in de trein, wanneer je wacht om je paspoort af te halen. Het zijn allemaal korte momenten, maar bij elkaar telt het flink op en zul je op die manier meer boeken uitlezen.

4. Houd bij welke boeken je hebt gelezen

Resultaat bijhouden werkt motiverend. Voor lezen is dat niet anders. Je kunt de app of website Goodreads gebruiken om aan te geven welke boeken je gelezen hebt, je kunt ze beoordelen, boeken die je nog wilt lezen opslaan, je kunt zien wat je vrienden lezen en je krijgt aanbevelingen voor boeken.

5. Dwing jezelf niet om een boek uit te lezen

Tenzij je leest voor een een bijvoorbeeld een studie moet lezen vooral leuk blijven. Spreekt een boek dat je niet aan, sta jezelf dan toe om het weg te leggen en aan een ander boek te beginnen.

6. Word lid van de bibliotheek

Gratis boeken.

7. Start een boekenclub

Of sluit je aan bij een bestaande boekenclub. Hoe actief een boekenclub is, verschilt per club, dus je kunt ongetwijfeld een club vinden die bij je past.

8. Leen boeken van anderen

Vraag aan iedereen die je kent of ze leuke boeken te leen hebben.

9. Ruil boeken

In Nederland zijn verschillende Boekspots waar je gratis een boek kunt lenen, wel zo netjes om er een ander boek voor terug te zetten. Ontdek of er een Boekspot bij jou in de buurt zit.

10. Plan tijd om te lezen in

Als je iedere dag tien minuten lees voordat je gaat slapen, heb je aan het eind van het jaar een aantal boeken uitgelezen.

Beeld: Shutterstock