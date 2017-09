Waarom wandelen zo goed voor je is

'Lopen is het beste medicijn', zei arts/wijsger Hippocrates in de oudheid al. We hebben nieuws voor je: hij had gelijk.

Zowel voor je fysieke als mentale gezondheid is wandelen een stap in de goede richting. In het oktobernummer van Santé lees je waarom dat zo is. Enkele lezeressen hebben de kracht van wandelen al ontdekt.

Goed gesprek

Brenda (38): 'Wanneer ik met mijn zoontje van acht samen naar de stad wandel in plaats van fiets, merk ik dat hij terwijl we naast elkaar lopen honderduit tegen mijn begint te kletsen. Over werkelijk van alles. Op de een of andere manier praat hij dan makkelijker en vrijer dan wanneer we thuis op de bank of aan tafel zitten. Ik ga nu bewust vaker met hem lopen, want ik vind het heerlijk om hem te horen vertellen.'

Wandelclub

Petra (52): 'Ik heb me aangesloten bij een wandelclub. Met een man of tien gaan we elke zondagmiddag wandelen. Steeds zet iemand anders een route uit. Ik vind het fijn om te lopen, en het is ook gezellig. Via mijn wandelclub heb ik veel leuke nieuwe mensen leren kennen en kom ik op plekken waar ik anders niet zo snel zou komen.'

Avondritueel

Louis (43): 'Sinds kort ga ik elke avond na het eten een halfuurtje wandelen. Gewoon een rondje door de wijk, in mijn eentje. Ik doe dat nu een paar weken en ik merk dat het me echt goed doet. Al lopend kan ik mijn hoofd leegmaken en de dag laten bezinken. Ik merk dat ik daardoor beter slaap. Mijn avondwandeling is nu al heilig voor me: het is mijn rustpunt van de dag.'

Je kunt Santé ook bestellen in de webshop.