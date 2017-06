De manier om je weekend langer te laten lijken

Eén knip met je vingers en het weekend gaat over in de werkweek. Hoe kun je je weekend langer laten lijken?

Weekboodschappen doen, een to do-lijst maken, je mailbox alvast op orde maken en misschien zelfs meal prepping voor de werkweek. Zondag kan een handige dag zijn om een nieuwe (werk)week voor te bereiden. Maar zou het weekend niet langer lijken als je nog echt weekend houdt in plaats van al bezig zijn met denken aan praktische zaken?

Volgens neurowetenschapper David Eagleman is nieuwe dingen doen de sleutel voor een weekend dat langer aanvoelt. Een weekend weg lijkt bijvoorbeeld langer te duren dan een weekend thuis. Of probeer eens een nieuwe hobby of sport. De reden is dat je hersenen druk zijn met nieuwe indrukken verwerken als je iets doet wat je nog nooit gedaan hebt. Als je dingen ziet en doet die je al kent, heb je minder oog voor de details om je heen. Juist het zien en ervaren van nieuwe dingen zorgt ervoor dat je dag (of weekend) langer lijkt.

Dat is precies de reden waarom de tijd steeds sneller lijkt te gaan naarmate je ouder wordt.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock