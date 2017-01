Wat maakt je gelukkig?

Je hebt je geluksgevoel voor een deel zelf in de hand.

Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Hoe tevreden je bent met je leven, wordt slechts voor tien procent verklaard door toeval. Je persoonlijke situatie speelt voor vijftien procent een rol. Hoe en waar je woont en werkt is dus niet doorslaggevend - al zijn we geneigd om te denken dat die ene baan of dat prachtige huis het verschil gaat maken.

Genetische aanleg bepaalt voor 30 procent hoe gelukkig je bent. Wat vooral het verschil zou maken in je geluksgevoel (45 procent) is hoe je hebt geleerd met het leven om te gaan en hoe je tegen dingen aankijkt. En daar heb je zelf invloed op. Ben je benieuwd hoe? Lees in het januarinummer het artikel 6 gouden regels voor een gelukkig leven.

Beeld: Shutterstock