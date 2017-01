8 tips om angst onder controle te krijgen

Pieker jij te veel en lijkt angst soms je gedachten over te nemen? Met deze tips zorg je ervoor dat je angsten je niet in de weg blijven zitten.

Angst is niet alleen maar slecht. In gevaarlijke situaties waarschuwt angst je om alert te zijn of te vluchten. Het kan je ook net dat beetje extra adrenaline geven dat je nodig hebt om goed te presteren. Maar je kunt ook bang zijn voor dingen zoals spinnen, reizen met het openbaar vervoer, ziek worden, mensen verliezen, kritiek krijgen. Met de meeste angsten kun je (leren) leven, maar wat als een angst steeds vaker je gedachten in beslag neemt of het ervoor zorgt dat je dingen niet meer durft te doen?

1. Plan piekeren in

Pieker op een vast moment. Spreek bijvoorbeeld af dat je alleen op je werk over je werk nadenkt. Betrap je jezelf op een ander moment van de dag op piekeren of doemgedachten over je werk? Stop er bewust mee en zeg tegen jezelf dat je er morgenochtend op je werk over nadenkt.

2. Vraag je af wat het ergste is dat er kan gebeuren

Probeer je gedachten in perspectief te plaatsen. Wat is het ergste dat er kan gebeuren en hoe erg is dat eigenlijk?

3. Splits grote taken op

Of het gaat om een prestatie op het werk of het kopen van een huis. Het kan helpen om de grote taken op te delen in kleinere taken om zo het overzicht te bewaren.

4. Face your fears

Doe tóch datgene waar je zo bang voor bent. Achteraf zul je waarschijnlijkt ontdekt hebben dat je angst geen werkelijkheid is geworden. Volgens onderzoek van de University of California helpt dat om je angst te verminderen.

5. Leer jezelf te kalmeren

Misschien helpt het om je op je ademhaling te focussen, een mindfulnessoefening te doen of je spieren bewust aan te spannen en te ontspannen. Ontdek hoe je jezelf rustig kunt krijgen, daar kun je veel baat bij hebben.

6. Accepteer jezelf

Accepteer jezelf hoe je bent, inclusief je angsten. Besef dat je niet alleen bent, een angststoornis komt namelijk best vaak voor.

7. Praat erover

Aangezien je niet alleen bent, kan het opluchten om je gevoelens eens ter sprake te brengen. Van vijf keer het gas controleren tot bang zijn voor reizen met het openbaar vervoer. Grote kans dat je niet de enige bent die een irreeële angst heeft.

8. Weet dat je hulp kunt vragen

Beheerst angst je dagelijks leven en lukt het je niet om er grip op te krijgen? Je hoeft je niet te schamen. Door erover te praten, valt er waarschijnlijk al een last van je schouders af. Daarnaast zijn er veel behandelingen die je kunnen helpen om minder angstig te worden en minder te piekeren.

