7 simpele manieren om mindful te zijn

Doe jij ook altijd van alles te gelijk en geeft dat je een onrustig gevoel? Stop eens met multitasken en leef vaker in het moment. Dat kan al door je dagelijkse taken een klein beetje aan te passen.

Wat je ermee wint? Mindfulness vermindert stressgevoelens en maakt je rustiger en gelukkiger.

1. Douche bewust

De meeste mensen zijn meester in het onbewust combineren van standaard bezigheden. Op het toilet even snel door je Facebook-tijdlijn scrollen of tijdens het tandpoetsen alvast een boodschappenlijstje maken. Probeer je gedachten eens bij één bezigheid te houden. Stap de volgende keer onder de douche zonder je agenda van die dag door te nemen. Richt je alleen op het douchen zelf. Voel hoe het warme water over je rug richting je tenen loopt. Ruik aan je shampoo voordat je hier je haren mee insmeert en voel hoe zacht je haren na afloop zijn. Door je gedachten niet af te laten dwalen, zal je merken dat je je ontspannen voelt na zo’n kleine dagelijkse activiteit.

2. Proef wat je eet

Eet jij ook vaak met je telefoon of laptop naast je terwijl je naar de tv kijkt? Zet de televisie uit, leg alle apparaten weg en focus je volledig op je maaltijd. Welke kleuren zie je? Welke smaken proef je? Hoe voelen de ingrediënten in je mond? Kauw langzaam en slik de hap rustig door. Neem hierna een volgende hap en probeer al deze stappen te herhalen. Zo geniet je meer van je maaltijd én krijgt je lijf eerder het signaal van je hersenen dat je genoeg hebt gegeten omdat je bewust bent van hoeveel eet. Onderzoek toont aan dat je met bewust eten elke dag tot driehonderd calorieën minder binnenkrijgt, dan wanneer je eten combineert met een andere activiteit, zoals tv kijken of werken.

3. Adem

Iedereen ademt, maar dat doen we vaak zonder aandacht te besteden aan de manier waarop. Als je gespannen bent adem je kort, snel en minder diep in via een borstademhaling. Hierdoor krijg je een haastig gevoel. Als je je aandacht bewust naar je ademhaling verplaatst, ga je vanzelf over op een diepe rustigere buikademhaling. Dit rustige ritme heeft effect op je geest, omdat je lichaam ontspannen raakt en je stressniveau daalt.

4. Luister

Ben je in gesprek met een collega, vriend of een vreemde? Luister dan écht naar wat er wordt verteld. Concentreer je op het stemgeluid van de ander en zeg zelf zo weinig mogelijk. Dwalen je gedachten af? Breng je aandacht dan terug naar het stemgeluid. Laat de ander uitpraten en weersta de drang om door het verhaal te kletsen met een weerwoord, mening of een persoonlijke anekdote. Daag jezelf uit om pas mee te praten als er een stilte is gevallen. Het is een fijn gevoel om de aandacht bij een ander te leggen en iemand te accepteren zoals hij of zij is zonder dat je hem beïnvloedt met je eigen mening.

5. Van rechts naar links

Ben je rechts, of toch links? Als je de voordeur altijd met rechts dichttrekt of de vaatwasser standaard met je linkerheup dichtduwt, gaat alles op de automatische piloot. Zodra je het jezelf wat moeilijker maakt door een beweging te maken die je lichaam niet verwacht, denk je vanzelf bewuster na over de handeling die je uitvoert. Probeer je lippen de volgende keer dus eens te stiften met de hand die je nooit gebruikt. Volgens wetenschappers word je brein tijdens het doen van ‘iets nieuws’ gestimuleerd om gelukzalig gevoel af te geven.

6. Sport met gevoel

Sta jij elke week in de sportschool of loop je rondjes in het park? Grote kans dat je eigenlijk helemaal niet bewust met je work-out bezig bent, maar dat je je alleen maar haast om het sporten achter de rug te hebben. Houd je aandacht de volgende keer volledig bij je lichaam. Focus op je ademhaling en de bewegingen die je maakt met je benen, armen, buik, heupen en billen. Voel elke aanraking met de grond. Door bewust te zijn van wat je doet, voer je bewegingen niet alleen beter uit, je bent ook écht bezig met sporten. Hierdoor denk je niet onbewust aan andere zaken, zoals problemen op werk, het telefoontje van je moeder of de taken die je nog moet doen.

7. Zet een alarm

Boeddhistische monniken maken bij sommige meditatievormen gebruik van een bel. Zo brengen ze afgedwaalde meditatieleerlingen terug in de modus waarin ze aan niets mogen denken. Vind je het lastig om nergens aan te denken en heb je ook zo’n geheugensteuntje nodig als het tijd is voor even helemaal niks? Zet een alarm en laat alles vallen zodra de wekker gaat. Weersta de drang om je telefoon te pakken en besef dat je even helemaal niets mag doen. Kijk naar de mensen in je buurt en let op de geluiden die je hoort. Zo maak je eens echt mee wat er allemaal om je heen gebeurt.

