Wijnyoga: overgewaaid uit Amerika

Downward facing dog met een glas wijn erbij? Prima combi. Denken we.

Het initiatief voor de eerste Amsterdam Wine Yoga is genomen door Girls Who Drink. Het idee ontstond na het zien van een video uit Amerika met maar liefst vijf miljoen views. Volgens hen is wijn en yoga een gouden combinatie. Het is goed voor je concentratievermogen en je wordt er dubbel zo zen van.

Tickets: www.amsterdamwineyoga.nl (Early bird €5,00 & Regular €7,50)

Yogamat: Je kunt een yogamat bij ons kopen voor €5,50.

Waar: House of Watt, Amsterdam.

Wanneer: 29 november van 17:00-18:00, met een aansluitende borrel.

Beeld: Shutterstock