Heb je tijdens je menstruatie meer zin in chocolade?

Het is niet genetisch bepaald, het is waarschijnlijk cultureel aangeleerd.

Dat blijkt een onderzoek dat gepubliceerd is in de wetenschappelijke uitgave PLOS ONE. In Amerika geeft 50 procent van de vrouwen aan zin te hebben in chocolade. Er zijn verschillende oude hypotheses die stellen dat het misschien te maken heeft met schommelende hormonen of voedingstekorten tijdens de menstruatie. Nieuw onderzoek beweert iets anders: het heeft te maken met normen binnen de cultuur waarin je leeft.

Opvallende verschillen

Vrouwen die in Amerika wonen, maar ouders hebben die geboren zijn in een ander land, hebben tijdens hun menstruatie net zoveel zin in chocolade als vrouwen die in Amerika zijn geboren. Een opmerkelijk verschil is wel dat deze vrouwen niet geloven dat hun menstruatiecyclus daarmee te maken heeft. Van de vrouwen die in andere landen geboren zijn gaf maar 17 procent aan zin te hebben in chocolade.

Ook in andere landen is er onderzoek gedaan naar zin hebben in chocola tijdens de menstruatie. In Spanje heeft 28 procent van de vrouwen zin in chocolade in de maandelijkse periode. In Egypte bleek dat voor slechts 6 procent van de vrouwen te gelden.

Heb jij als je ongesteld bent meer zin in chocolade?

Cravings lijken per cultuur te verschillen. Dat wil niet zeggen dat je geen triple chocolate chip cookie verdient of dat de craving niet echt is. De kans bestaat wel dat het meer in je hoofd zit dan in je lichaam.

Bron: Health.com | Beeld: Shutterstock