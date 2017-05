Hoe kan een anonieme spermadonor na zoveel jaar gevonden worden?

Een bijzonder verhaal in het nieuws: voor het eerst is het een Nederlands kind gelukt om de anonieme spermadonor die haar vader is te traceren. Hoe werkt zoiets?

In 2004 is er een wet ingevoerd die het mogelijk maakt dat donorkinderen vanaf hun zestiende contact op kunnen nemen met hun biologische vader. In Nederland is het sindsdien verboden om anoniem sperma te donoren, maar tot 2004 kon anoniem sperma doneren wel. Er wordt geschat dat er in die tijd 40.000 kinderen zijn geboren door anoniem donorschap.

'Die anonimiteit die vroeger beloofd werd, is in deze tijden niets meer waard', zegt familieonderzoeker Els Leijs in de Volkskrant. Dat komt doordat er steeds meer mogelijkheden zijn om DNA te vergelijken. Vooral in Amerika zijn commerciële databanken steeds populairder. Ook testen ze veel uitgebreider, waardoor het mogelijk wordt om matches met verre familieleden te maken.

Zo stuurde een 32-jarige vrouw (kind van een anonieme spermadonor) vorig jaar buisjes met wangslijm op naar drie commerciële DNA-banken. Eén van die databanken kon haar matchen met een Australische vrouw, de achternicht van haar donorvader.

Benieuwd naar het artikel over het kind dat haar anonieme donorvader vindt? Je leest het in de Volkskrant.

Bron: Volkskrant | Beeld: Shutterstock