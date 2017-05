Activity trackers meten niet altijd goed hoeveel calorieën je verbrandt

Vertrouw jij op je activity tracker om te bepalen hoeveel calorieën je verbandt? Dan zal dit nieuws een teleurstelling voor je zijn.

Volgens onderzoek van Stanford University zijn de meeste trackers op dat vlak niet heel nauwkeurig. Voor het onderzoek werden de resultaten van zeven populaire trackers onderzocht: Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn en de Samsung Gear S2.

Van deze trackers kwam de Fitbit Surge het best uit de test als het gaat om calorieën tellen. Maar alsnog is de afwijking 27 procent. Bij PulseOn bleek de afwijking zelfs 93 procent te zijn. Je kunt niet blind op je activity tracker vertrouwen als het om de verbranding van calorieën gaat. De kans is best groot dat je eigenlijk minder calorieën verbrandt dan je tracker aangeeft.

Eigenlijk is het niet zo vreemd dat er zulke grote afwijkingen zijn. Ieder mens is verschillend en het is moeilijk om een algoritme te maken dat voor iedere lichaamsbouw klopt. Ook kan een tracker hogere activiteit waarnemen als je arm veel beweegt, bijvoorbeeld bij tennis. De hartslagmeters van de trackers waren allemaal wel heel nauwkeurig.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock