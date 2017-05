Spoeling met papaverzaadolie kan de kans op zwangerschap vergroten

IVF is een ingrijpende behandeling. Het is een goede zaak dat er onderzoek wordt gedaan naar alternatieven, zoals het spoelen van de eileiders met papaverzaadolie.

Het VUmc heeft onderzoek gedaan onder 1.100 vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden. De eileiders werden gespoeld. Dit is bedoeld om dode cellen en propjes in de eileiders op te ruimen. Bij de helft werd er gespoeld met water, bij de andere helft met papaverzaadolie.

Een half jaar na de spoeling was 40 procent van de groep waarbij gespoeld was met papaverzaadolie zwanger. Bij de andere groep was dat 29 procent. Het vermoeden is dat olie zorgt voor een betere innesteling van de eitjes.

Bijzonder: aan het onderzoek werkte een gynaecoloog mee wiens moeder in 1960 zelf zwanger werd nadat ze haar eileiders liet doorspoelen met papaverzaadolie.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock