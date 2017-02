Online boodschappen doen? Het zorgt ervoor dat je gezondere keuzes maakt

Boodschappen online bestellen is de laatste jaren steeds populairder geworden. De Universiteit van Gent heeft ontdekt dat online winkelen ervoor zorgt dat we meer gezonde keuzes maken.

Als je naar een fysieke supermarkt gaat, is de kans dat je zwicht voor chips of chocola groter. In het digitale winkelmandje is 5,6 procent van de producten ongezond in de fysieke supermarkt is dat 11,1 procent.

Makkelijker te weerstaan

Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat plaatjes van lekkere dingen makkelijker te weerstaan zijn dan de producten die je in de schappen ziet liggen. Verder kun je je impulsaankopen uit de supermarkt meteen opeten, terwijl je op de bezorging van je online bestelling een dag moet wachten.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock