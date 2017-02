Word jij boos als je eetgeluiden hoort? Dan heb je misofonie

Krijg je als je iemand hoort smakken soms zin om diegene aan zijn haren weg te sleuren? Boos worden door eetgeluiden is een aandoening, dat is al een tijdje bekend, maar er is nu meer onderzoek naar gedaan.

De aandoening heet misofonie. In Nederland bestaat er al de Vereniging Misofonie en in het AMC in Amsterdam wordt een therapie aangeboden. Toch was er verder nog weinig over bekend.

Uit een nieuw Brits onderzoek blijkt dat de hersenen van sommige mensen ervoor zorgen dat er een extreem emotionele reactie ontstaat bij bepaalde geluiden. Die reactie is zichtbaar in de hersenen. Bij mensen met misofonie is het gedeelte van de hersenen dat gevoel koppelt aan emoties heel erg actief, vaak uit dat zich in woede bij het horen van bepaalde eetgeluiden.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock