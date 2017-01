Een gezonde leefstijl volhouden? Niet makkelijk

Het is niet makkelijk om een gezonde leefstijl vol te houden. Dat ziet de Hartstichting ook en daarom investeert de stichting samen met ZonMw 7,5 miljoen in een onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl.

Gezond leven kan verschillende gezondheidsrisico's verkleinen. Dat hoef je de meeste mensen niet te vertellen. Er zijn tegenwoordig genoeg kookboeken, trainingsprogramma's en apps die je helpen, maar in de praktijk blijkt het toch best lastig om het vol te houden.

De Hartstichting gaat op zoek naar nieuwe manieren om gezondere keuzes en gedrag beter vol te houden. Het onderzoek richt zich op jongeren van 10 tot 14 jaar, hart- en vaatpatiënten en volwassenen met een lagere sociaaleconomische status.

Er wordt onder andere onderzocht of mensen sneller een gezond product kiezen als er veranderingen in de supermarkt worden gedaan. Een soortgelijk onderzoek naar vegetarische keuzes wordt op dit moment in het Verenigd Koninkrijk gedaan. Verder wordt er bijvoorbeeld onderzocht of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele coaching in combinatie met het belonen van gezond gedrag.

Wil je meer over het onderzoek weten? Hier lees je meer.

Beeld: Shutterstock