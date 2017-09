Recept voor flensjes met zoete aubergine-kardemomvulling

Een verrassend zoete combinatie tussen zoet en hartig.

Nagerecht

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 45 minuten + 20 minuten wachttijd

½ sinaasappel

½ citroen

1 cm gemberwortel

2 kardemompeulen

250 g aubergine

150 g suiker

1 zakje vanillesuiker

Voor de crêpes

3 eieren

75 g suiker

300 ml melk

175 g bloem

75 g gesmolten boter

3-4 el geklaarde boter of vloeibaar bakproduct

poedersuiker om te bestuiven.

Extra nodig: vijzel

Bereiding

Trek met een zesteur de schil in fijne reepjes van de schoongeboende sinaasappel en citroen (of trek er met een dunschiller repen af en snijd die heel fijn). Pers de citrusvruchten uit. Schil de gember en rasp fijn. Stamp de kardemom in een vijzel fijn. Schil de aubergines en snijd in kleine blokjes. Besprenkel ze met het citroensap.

Verhit in een steelpan met dikke bodem de suiker met de vanillesuiker en de citrusschilletjes. Schep de aubergineblokjes erdoor en laat zachtjes koken tot de suiker is opgelost en de aubergine gaar is. Voeg de gember, de kardemom en het sinaasappelsap toe en laat op heel laag vuur nog 15 minuten sudderen.

Klop een glad beslag van de eieren met suiker, melk en bloem. Laat het 20 minuten rusten. Klop de gesmolten boter door het beslag.

Verhit telkens een tl geklaarde boter in een hete koekenpan. Schep er met een juslepel beslag in en draai de pan rond zodat het beslag mooi dun en egaal uitvloeit. Draai het flensje na 1-2 minuten om en bak ook de andere kant goudbruin. Bak dunne pannenkoeken tot het beslag op is en houd ze warm (bijvoorbeeld in een oven, op 80°C). Bestrijk de flensjes met de auberginepuree en rol ze op. Snijd de rolletjes in stukken van 3 cm breed. Leg ze in een schaal en strijk het restant van de auberginepuree erover. Stuif er royaal poedersuiker over en serveer direct.

Eet smakelijk!

Kijk voor meer recepten met aubergine in het oktobernummer van Santé.

Recept en beeld: Beeldigbeeld/Stockfood