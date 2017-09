Recept voor tongrolletjes met auberginekaviaar en ratatouille

Maak eens iets anders klaar met aubergine. Wat dacht je van deze tongrolletjes?

Hoofdgerecht

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 1 uur + 1 dag wachttijd en 30 minuten oventijd

Voor de auberginekaviaar

1 aubergine

4 el olijfolie

1 teen knoflook

2 el citroensap

Voor de ratatouille

1 sjalot

1 teen knoflook

2 vastkokende aardappels

1 courgette

1 rode en 1 gele paprika

2 el olijfolie

2 el fijngehakte peterselie

Voor de tongrolletjes

8 zeetongfilets

1 aubergine

4 takjes rozemarijn

1 el olijfolie

2 el boter

50 ml witte wijn

150 ml visfond

Extra nodig: bakpapier, staafmixer

Bereiding

Verhit de oven voor op 180°C. Halveer de aubergines in de lengte en kerf ze in. Druppel wat olie in de inkepingen. Bestrooi met zout en peper en leg de aubergines op het bakblik. Bak ze in 25-30 minuten gaar in de oven. Laat ze afkoelen en schraap het gare vruchtvlees uit de aubergines; gooi de schillen weg. Pel de knoflook en snijd in vieren. Pureer de aubergine met de knoflook en de rest van de olijfolie. Mix het citroensap erdoor en breng op smaak met peper en zout. Schep de auberginekaviaar in een bakje en sluit luchtdicht af. Laat de smaken 24 uur intrekken in de koelkast.

Pel en snipper de sjalot en knoflook voor de ratatouille. Schil de aardappels en maak de courgette en de paprika’s schoon. Snijd de groenten in blokjes van 1 cm. Verhit de olie in een pan en fruit hierin de sjalot glazig. Voeg de aardappelblokjes toe en bak 6-8 minuten zachtjes mee. Schep de paprika erdoor en bak nog 5 minuten. Voeg tot slot de courgette en knoflook toe en bak nog ca. 5 minuten tot alle groenten gaar zijn. Breng op smaak met zout en peper.

Dep de tongfilets droog en bestrooi ze met zout en peper. Snijd de aubergine overlangs in dunne plakken. Beleg de tongfilets met de aubergineplakken en schep er wat van de auberginekaviaar op. Rol de filets voorzichtig op en zet de rolletjes vast met een takje rozemarijn of cocktailprikker.

Verhit de boter en olie in een hapjespan. Bak de vis kort aan en blus af met de wijn en visfond. Leg een deksel op de pan en stoof de vis in 6-8 minuten gaar.

Verdeel de ratatouille over 4 warme borden en bestrooi met de peterselie. Leg de tongrolletjes erop en serveer direct.

Eet smakelijk!

Recept en beeld: Beeldigbeeld/Stockfood