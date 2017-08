Tip: organiseer een dinner party

Omring jezelf met vrienden, lekker eten, drankjes, gezelligheid en goede gesprekken. Organiseer eens een dinner party.

De vriendinnen Laura Jackson en Alice Levine organiseren in hun woonplaats Londen regelmatig een supper club: een dinner party voor mensen die elkaar niet kennen. Iedereen zit aan een grote tafel. Een feestelijke sfeer creëren en mensen een warm en huiselijk gevoel geven, dat is hun grote passie. In hun boek Round to ours delen ze 24 gelegenheden waarbij je mensen aan tafel kunt uitnodigen (van rooftop picknick tot curry night), inclusief heerlijke recepten en tips voor de aankleding en de muziek. ‘Het eten is heel belangrijk, maar vergeet niet dat mensen over de vloer het pas echt gezellig maakt. Met leuke gasten, lekkere drankjes en een perfecte playlist kan je avond niet meer stuk - al serveer je alleen prikkers met ananas en kaas.’

Nodig vrienden uit of kennissen die je minder goed kent en maak er een gezellig avond van. Of doe als Laura en Alison en nodig vreemden uit In het septembernummer van Santé vind je tips voor een Mexican Party. Benieuwd naar meer? Bestel het boek Round to Ours van Laura Jackson & Alice Levine, €26 via Bol.com.

Beeld: Round to Ours, Laura Jackson & Alice Levine