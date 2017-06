Recept voor koude perensoep met kruidensorbetijs en fruitspiesjes

Op hete dagen is niets lekkerder dan een koude soep. In Santé vind je heerlijke recepten, en de soepjes zitten ook nog eens boordevol vitaminen. Probeer ook eens deze koude persensoep.

Ingredienten

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 45 minuten + 4 uur koelen + 1 nacht marineren

Voor het ijs

1 handvol verveine (citroenverbena)

2 takjes munt

2 takjes citroenmelisse

200 ml droge witte wijn

100 ml helder appelsap

sap van 1 citroen

100 g suiker

2 eiwitten

Voor de soep

1 vanillestokje

2 peren

2 bananen

sap van 1 sinaasappel

sap van 1 limoen

2 el honing

½ nectarine

100 g vruchtvlees van watermeloen

4 frambozen

extra nodig: eventueel ijsmachine, blender

Aan de slag

Houd een paar takjes verveine apart voor de spiesjes. Pluk van de rest van de kruidentakjes de blaadjes en doe ze in een kom. Breng in een steelpan de wijn aan de kook met het appel- en citroensap, 150 ml water en de suiker. Laat een paar minuten zachtjes koken tot alle suiker opgelost is. Laat van het vuur 10 minuten afkoelen. Schenk de siroop over de kruidenblaadjes en dek de kom af. Laat 1 nacht marineren.

Klop de volgende dag de eiwitten schuimig (maar niet stijf). Schenk de kruidensiroop door een fijne zeef of kaasdoek. Klop de siroop door het eiwitschuim. Draai hiervan in een ijsmachine romig sorbetijs. Of schenk de ijsbasis in een laag metalen bakje en zet het 3 uur in de diepvries. Roer het bevriezende ijs elke 20 minuten met een vork stevig door, om grove ijskristallen te voorkomen.

Snijd het vanillestokje open en schraap met een puntig mes het merg eruit. Schil de peren, snijd ze in vieren en verwijder het klokhuis. Pel de bananen en breek ze in stukken. Pureer de peren met de bananen, het sinaasappel- en limoensap, de vanille en de honing in een blender. Voeg daarbij in scheuten ca. 250 ml ijskoud water toe tot de soep dik vloeibaar is.

Zet de soep afgedekt minstens 1 uur in de koelkast om door en door koud te worden. Snijd de nectarine in partjes en de meloen in blokjes. Rijg ze met de frambozen aan het vanillestokje en de verveinetakjes. Verdeel de perensoep en de fruitspiesjes over de kommen. Schep met een ijslepel kleine bolletjes van het sorbetijs en leg ze in de soep. Serveer direct.

Eet smakelijk!

Recept en beeld: BeeldigBeeld/Stockfood